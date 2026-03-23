В мессенджере MAX доступны медицинские чаты

Федеральный проект «ЗдравКонтроль» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект успешно работает в 60 субъектах. Цель проекта — повысить доступность государственной медицинской помощи.
В мессенджере MAX для жителей создан специальный медчат, в котором они могут сообщать обо всех проблемах при получении медицинской помощи, а также получать оперативные решения и компетентные ответы от представителей медорганизаций в течение двух часов.
«Федеральный проект “ЗдравКонтроль” продолжает свое развитие, запуская новые цифровые помощники пациентов — медицинские чаты теперь доступны в мессенджере MAX. Для нас крайне важен вопрос национальной информационной безопасности и создания удобного единого коммуникационного пространства для взаимодействия с гражданами», — отметил автор и руководитель проекта, член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Мартынов.
Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря медчатам, — нарушение предельных сроков ожидания медпомощи, проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, нарушение этики и деонтологии, вопросы маршрутизации пациентов, сообщает пресс-служба областного Правительства.
В медчатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.
В Приангарье созданы два медицинских чата: «Иркутск. Здоровье» и «Иркутская область. Здоровье». Написать обращение в медчат можно ежедневно с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.