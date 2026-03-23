Журналист Анатолий Любименко ушел из жизни в Волгограде в 69 лет

Свой трудовой путь Анатолий Любименко начинал в Средней Азии, в душанбинском Доме радио. Много лет его статьи читали жители Волгограда и области. Он работал во многих местных изданиях, был главным редактором и корреспондентом. Одной из его любимых тем был спорт. Он с интересом и теплотой писал о людях и о местах, в которых побывал.