Журналист Анатолий Любименко ушел из жизни в Волгограде в 69 лет

Жизнь известного журналиста оборвала тяжелая болезнь.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 22 марта скончался известный журналист Анатолий Любименко. Он ушел из жизни в 69 лет после тяжелой болезни, сообщили в областном отделении Союза журналистов России.

— Анатолий Любименко был человеком с широким кругозором, отличался тактом и воспитанностью. Он был интеллигентом в самом настоящем и хорошем смысле этого слова, — вспоминают коллеги.

Свой трудовой путь Анатолий Любименко начинал в Средней Азии, в душанбинском Доме радио. Много лет его статьи читали жители Волгограда и области. Он работал во многих местных изданиях, был главным редактором и корреспондентом. Одной из его любимых тем был спорт. Он с интересом и теплотой писал о людях и о местах, в которых побывал.

Редакция КП-Волгоград искренне соболезнует родным, близким и друзьям Анатолия Любименко.