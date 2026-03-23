Гидролог Гречушникова назвала Енисей одной из самых чистых рек России

Согласно Государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2024 году», озеро Байкал сохраняет статус одного из наиболее чистых водоемов страны. Его воды традиционно считаются эталоном пресной воды. Исходя из этого, звание самой чистой реки, по мнению эксперта, можно присвоить Ангаре, вытекающей из Байкала. Впрочем, специалист уточняет: ниже по течению ситуация меняется под влиянием антропогенных факторов.