Гидролог Гречушникова назвала Енисей одной из самых чистых рек России

Оценка состояния рек зависит от расположения водоема относительно промышленных зон, степени антропогенной нагрузки и климатических особенностей.

К наиболее экологически благополучным водным артериям страны относится река Енисей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН и представитель кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Гречушникова.

Согласно Государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2024 году», озеро Байкал сохраняет статус одного из наиболее чистых водоемов страны. Его воды традиционно считаются эталоном пресной воды. Исходя из этого, звание самой чистой реки, по мнению эксперта, можно присвоить Ангаре, вытекающей из Байкала. Впрочем, специалист уточняет: ниже по течению ситуация меняется под влиянием антропогенных факторов.

В материалах Росгидромета за прошлый год к категории относительно чистых отнесены водные объекты ряда регионов, в числе которых Красноярский край. К относительно чистым водным объектам были отнесены водоёмы Крыма, Карелии, Камчатки, а также бассейны рек Енисей, Кубань и Нева.

Как подчеркивает гидролог, оценка состояния рек — задача многогранная. Она зависит от расположения водоема относительно промышленных зон, степени антропогенной нагрузки и климатических особенностей. Кроме того, практически ни одна река не может считаться полностью чистой на всем своем протяжении, поскольку мониторинг обычно ведется лишь на отдельных участках.

Ранее мы сообщали, что превышение формальдегида в воздухе зафиксировали в Красноярске.

