Автоэксперт Ожогин объяснил, откуда берётся высокий расход топлива весной

Весной автовладельцы ожидают снижения расхода топлива из-за окончания зимы и улучшения состояния дорог. Однако иногда расход неожиданно увеличивается, что вызывает недоумение. Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин рассказал «Российской газете», что повышение расхода топлива может быть как естественным, так и сигналом о проблемах.
К нормальным причинам относятся нестабильная погода, короткие поездки и пробки, которые требуют прогрева двигателя. Зимние шины увеличивают сопротивление качению, а перепады температуры снижают давление в шинах. В таких условиях расход топлива может вырасти на 5−10%.
Стиль вождения весной также меняется: больше резких ускорений на сухом асфальте увеличивают расход. Однако, если расход топлива резко увеличился более чем на 15% без изменения условий, это может указывать на технические проблемы. Дополнительные симптомы, такие как нестабильный запуск, плавающие обороты или запах топлива, требуют внимания.
Часто причиной является недогрев двигателя из-за неисправного термостата или датчика температуры. Загрязнённый датчик массового расхода воздуха, подсос воздуха или забитый воздушный фильтр могут нарушать формирование смеси. После зимы могут проявиться и механические проблемы, такие как подклинивающие тормоза или сбитый развал-схождение.
Для устранения проблемы рекомендуется, во-первых, проверить давление в шинах, состояние фильтров и наличие лишнего груза. Если проблема не исчезает — провести компьютерную диагностику для проверки ошибок и показаний датчиков.
Эксперт подчёркивает, что большинство проблем можно решить без значительных затрат, если выявить их вовремя.