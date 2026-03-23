Названа дата проведения фестиваля «Молочная страна»-2026 в Уфе

«Планируем провести “Молочную страну” в последнюю субботу августа, перед 1 сентября», — уточнил Ильшат Фазрахманов, отвечая на вопрос руководителя региона Радия Хабирова.
В прошлом году семейный «молочный» праздник в парке «Кашкадан» посетили около 83 тысяч человек. Неизменный символ «Молочной страны» — приветственный стакан молока, который каждый желающий может получить на входе в парк. Всего посетители выпили 65 тысяч приветственных стаканов, или 13 тонн молока.
Свою продукцию на фестивале представили 39 производителей молочной продукции, в том числе 13 производителей крафтовых сыров, 50 фермерских хозяйств. Многочисленные гости фестиваля приобрели 56 тонн молочной продукции и кумыса, более 4 тонн сливочного масла, 3,5 тонны сыров, 4 тонны мороженого, свыше 15 тысяч банок сгущённого молока.
«Хорошее мероприятие. Людям нравится. Давайте проводить», — отметил сегодня на оперативном совещании правительства Радий Хабиров.