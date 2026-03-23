Время действовать! Гороскоп для всех знаков Зодиака на апрель 2026 года

В апреле 2026 года сами звёзды сулят действовать, поэтому отсидеться точно не получится. Если вы ждали знака, чтобы начать, то это он. Астролог Екатерина Кипель объяснила корреспонденту krsk.aif.ru, почему четвёртый месяц года важен для каждого.
Общая энергия месяца.
Апрель — единственный месяц в 2026 году, в котором нет ни одной ретроградной планеты. Такое бывает довольно редко, рассказывает Екатерина Кипель.
«Ретроградность — это астрономическое явление, связанное с разницей в скорости движения Земли и других планет. Они продолжают двигаться вокруг солнечной системы, но медленнее — это и называется ретроградностью. Проще говоря, планету “клинит”. Это влияет на наши решения и действия», — объясняет специалист.
Поэтому в апреле 2026 года можно смело покупать гаджеты, жениться и делать бьюти-процедуры.
Астропрогноз на начало месяца.
Месяц взбодрит каждого уже в самом начале. 2 апреля случится полнолуние в Весах. Этот день, а также два дня до и после него, связаны с коммуникацией, общением и новыми идеями.
«В этот период благоприятны практики на укрепление взаимоотношений. Например, чтобы проработать негативные установки. Разделите лист бумаги на две части и выпишите в одной стороне негативные установки по теме взаимоотношений (партнёрских или рабочих), а напротив напишите позитивную установку. Половину с негативными установками отрежьте и выбросите, а с позитивными — повесьте на видное место. Весь апрель держите на этом фокус внимания», — советует Екатерина.
В данное полнолуние могут обостряться страхи и детские установки. Луна будет в оппозиции с Сатурном, это означает, что чувства (по Луне) и дисциплина (по Сатурну) будут бороться. В этот период старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе — это поможет снизить напряжение.
Астропрогноз на середину апреля.
В середине месяца самое значимое событие — новолуние в Овне 17 апреля. Это время для начинаний и проявления инициативы. В период новолуния нужно сосредоточиться на своих целях и сделать всё для их достижения.
«Начинайте проявляться через голос: пойте дома, в машине, в караоке. Овен требует действий и никогда не стоит на месте», — советует астролог.
Весь апрель лидирует энергия Овна. Это активный огненный знак, но поскольку до 20 апреля он находится в напряжении с Юпитером, действовать нужно обдуманно и одновременно масштабно.
«Чтобы снять нервное напряжение в апреле, рекомендую начать заниматься спортом. А тем, кто регулярно занимается, — увеличить нагрузку. Это разгрузит ваш мозг и убережёт от неоправданных ожиданий», — объясняет Екатерина Кипель.
Астропрогноз на конец апреля.
С 20 апреля Плутон начнёт напрягать Солнце, поэтому в последнюю декаду месяца стоит внимательнее отнестись к финансам. У многих будет преобладать желание купить всё нужное и не очень.
«Делаем разумные траты, но и “складывать под матрас” средства тоже не рекомендуется», — советует специалист по планетам.
26 апреля Уран перемещается в Близнецы, поэтому последняя неделя апреля обещает стать одной из самых насыщенных на внезапные события.
«В этот период всё внимание будет на новостных пабликах», — предостерегает астролог.
Каким знакам стоит быть осторожнее?
Особое напряжение в апреле будут чувствовать Овны, Козероги и Весы — события в жизни этих знаков будут происходить быстро, а решения необходимо принимать обдуманно.
Овны и Весы будут напрягаться от своих же мыслей и действий. Вам будет хотеться нереальных размеров масштаба. Но будьте внимательны, желание завладеть миром и раздавать всем задания, может быть неоправдано раздуто. Направляйте энергию в тело, спорт приведет мысли и чувства в баланс и не даст принять быстрых необдуманных решений.
У Козерогов вероятны резкие конфликты с личными партнёрами (или с коллегами по работе). Ситуации будут отзеркаливать ваш внутренний дисбаланс.
Прогноз для каждого знака зодиака на апрель 2026 года от Екатерины Кипель.
Овен.
Смените имидж — это поможет вам чувствовать себя увереннее в новых начинаниях. Стремитесь к самосовершенствованию во всём. Уверенные и последовательные действия приведут вас к желаемому результату.
Телец.
Апрель станет месяцем внутренней трансформации и переоценки ценностей. Чтение психологической литературы, походы в баню и просто непринуждённые прогулки по лесу приведут ваши мысли и чувства в порядок.
Близнецы.
Вас ждут новые социальные связи, интересные знакомства, участие в различных проектах — там, где нужна именно ваша поддержка. Вступайте в сообщества по интересам и, возможно, вы найдёте ту самую жизненную цель.
Рак.
Возможны изменения в служебных делах, повышение или кардинальная смена текущей деятельности. Не бойтесь быть публичным — проявляйтесь, хоть часто для вас это не просто. Будьте ответственны за слова и поступки.
Лев.
Запланированная дальняя поездка обязательно удастся. Благоприятный месяц для начала обучения и подписания важных юридических документов.
Дева.
Будьте психологически устойчивыми, не ведитесь на обещания бизнес-партнёров. Направьте свою энергию в спорт. Не стоит рисковать.
Весы.
Тема партнёрских отношений выходит на первый план — трансформация неизбежна. Выходите в публичность — бывайте чаще на нетворкингах или берите слово на совещании.
Скорпион.
Изменения в рабочем режиме, может появиться дополнительная работа. Не берите то, что вам не под силу. Основным станет вопрос здоровья — не откладывайте его решение.
Стрелец.
Запуск нового проекта, усиление творческой энергии. Всё, что давно планировали и писали «в стол», пора запускать. Особое внимание уделите детям и позвольте себе радоваться, как ребёнок.
Козерог.
Возможен переезд или ремонт жилья. Честные разговоры с партнёрами и родителями дадут вам чувство внутренней безопасности и уверенности в своих действиях.
Водолей.
Важные разговоры, подписание договоров и много коммуникации. Поездки, командировки и новое обучение будут вам в радость.
Рыбы.
Пересмотрите свой бюджет. Заведите тетрадь доходов и расходов — это поможет вам понять, в какую сторону есть перекос, и, возможно, сменить источники дохода. В вопросах самооценки не будьте слишком самокритичны — слушайте расслабляющую музыку и принимайте себя, и мир ответит вам тем же.