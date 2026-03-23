В регионе проходят встречи первичных отделений «Единой России»

В Воронежской области проходят встречи первичных отделений «Единой России».
В селе Новая Усмань встреча первичного отделения прошла на площадке местного Дома культуры. Единороссы начали диалог с обсуждения предварительного голосования, в ходе которого будут определены кандидаты для последующего выдвижения от партии на выборы депутатов Государственной Думы, запланированные на сентябрь этого года.
Как подчеркнул директор ДК, активист первичной организации «Единой России» Дмитрий Лихачев, партия на постоянной основе проводит открытое предварительное голосование, и это не формальная внутрипартийная процедура, а реальный механизм, позволяющий людям самим решать, кто будет представлять их интересы: «На встрече нашего первичного отделения мы говорили о том, как лучше донести эту информацию до жителей. Важно, чтобы каждый понимал: предварительное голосование — это не для отчета, это действенный инструмент влияния. От того, кого мы выберем, зависит будущее и страны в целом, и нашей Воронежской области. Призываем земляков проявить активную гражданскую позицию и не оставаться в стороне».
Процедуру предварительного голосования также обсудили члены первичной организации партии Левобережного района Воронежа. В их числе — учителя, педагоги городских учреждений дополнительного образования, медицинские работники.
«Сегодня всё сделано для удобства граждан: проголосовать можно онлайн, через портал Госуслуг, это занимает минимум времени. Но именно такой выбор впоследствии определяет максимум — кто будет представлять наши интересы, какие решения будут приниматься, как будет развиваться регион», — отметила преподаватель центра дополнительного образования детей «Реальная школа», член первичной организации «Единой России» Светлана Руденко.
Кроме того, на встречах первичных отделений единороссы обсуждают итоги реализации народной программы партии в муниципальных образованиях, а также предложения в обновленную народную программу, которая сейчас формируется.