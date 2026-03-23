Чистая прибыль Чайковской птицефабрики сократилась в 11 раз

В Пермском крае за 2025 год прибыль АО "Птицефабрика Чайковская сократилась в 11 раз, следует из отчета, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Согласно документу, выручка АО «Птицефабрика Чайковская» в 2025 году составила 1,7 млрд рублей, что на 736 млн рублей ниже показателя 2024 года. Тогда выручка составила 2,5 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась в 11 раз и достигла 75 млн рублей против 845 млн годом ранее.
Предприятие специализируется на производстве, переработке и реализации яиц и мяса птицы. За прошедший год предприятие произвело 328 млн штук яиц, что соответствует примерно 20% от общего объема производства яиц в Пермском крае. Выручка предприятия сформировалась преимущественно за счет продажи яиц, доля которой составила 94,7%. На долю мяса птицы пришлось 3,7% выручки, а живой птицы — 0,4%.