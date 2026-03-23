Цены в Приангарье пошли вразнос: что подорожало сильнее всего

Напомним, несмотря на рост реальных доходов в 2025 году, всё больше работающих россиян живут за чертой субъективной бедности — особенно те, кто тратит 50−80% бюджета на еду, лекарства и ЖКХ. В комментарии RuNews24.ru профессор кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытник рассказала, что существует огромный разрыв между официальной чертой бедности (МРОТ и прожиточным минимумом) и тем, что сами россияне считают бедностью.