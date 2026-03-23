Цены в Приангарье пошли вразнос: что подорожало сильнее всего

IrkutskMedia, 23 марта. В Иркутской области в феврале 2026 года потребительские цены выросли на 0,8% по сравнению с январем, следует из данных Иркутскстата. Основной вклад в инфляцию внесли подорожание продуктов, алкоголя и услуг, особенно зарубежных поездок. Рост цен объясняется сезонными факторами, изменением спроса и удорожанием отдельных категорий товаров и сервисов.
Наибольший вклад в инфляцию традиционно внесли продукты питания, которые за месяц подорожали на 1,1%. Сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 4,4%. Лидерами роста стали огурцы (+15,6%), капуста (+9,2%) и свекла (+7,8%). Также заметно подорожали бананы, груши и лимоны.
В других категориях продуктов зафиксирован рост цен на яйца (+7,0%), детское овощное питание (+4,0%) и переработанную рыбу (+3,8%). Мясо подорожало умеренно — говядина и баранина прибавили 2,2%.
Алкогольные напитки выросли в цене на 2,2%.
При этом часть продовольственных товаров подешевела: снизились цены на грибы, сливочное масло, рис, творожные сырки и макаронные изделия (на 2−4%).
Непродовольственные товары в целом почти не изменились в цене (+0,1%), однако внутри категории наблюдается разнонаправленная динамика. Подорожали велосипеды (+5%), ткани, детские автокресла, бытовая химия и обувь (около +3%). В то же время снизились цены на бытовую технику: электроплиты (-4,5%), стиральные машины (-4%), утюги (-3,7%) и холодильники (-3,4%). Сезонные скидки также затронули зимнюю одежду и обувь.
Наиболее заметный рост зафиксирован в сфере услуг — +1,0% в среднем. Резко подорожали зарубежные поездки (+29,3%), а также культурный досуг: билеты в музеи и на выставки (+8,5%) и экскурсии (+4,6%). Медицинские услуги прибавили 4,2%, химчистки и прачечные — 4,0%, железнодорожные билеты — 3,4%.
Одновременно снизилась стоимость проживания в гостиницах (-5,6%), путевок в санатории (-1,7%) и курьерских услуг (-1%).
В целом структура февральской инфляции показывает типичную сезонную картину: рост цен на свежие продукты и туристические услуги сочетается с удешевлением техники и зимних товаров, однако общий тренд остается восходящим.
Напомним, несмотря на рост реальных доходов в 2025 году, всё больше работающих россиян живут за чертой субъективной бедности — особенно те, кто тратит 50−80% бюджета на еду, лекарства и ЖКХ. В комментарии RuNews24.ru профессор кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытник рассказала, что существует огромный разрыв между официальной чертой бедности (МРОТ и прожиточным минимумом) и тем, что сами россияне считают бедностью.
Согласно опросам, в регионах граждане считают бедностью доход ниже 39−50 тыс. рублей, а в Москве — ниже 70−80 тыс. рублей. При этом многие из работающих бедных заняты в неформальном секторе: курьеры, таксисты, исполнители мелких услуг.