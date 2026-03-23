Корпус общественных лавок «Скоба» включили в единый государственный реестр ОКН

Корпус общественных лавок «Скоба», расположенный на улице Рождественской (дом № 17) в Нижнем Новгороде, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве ОКН регионального значения. Приказ УГООКН Нижегородской области был опубликован сегодня, 23 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточняется в документе, это было сделано на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. Объект уже исключили из перечня выявленных объектов культурного наследия.
Согласно режиму использования территории объекта, запрещается снос ОКН и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту, а также строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению ОКН или его отдельных элементов.
