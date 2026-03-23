Волгоградцы активно управляют домом через «Госуслуги. Дом»

В Волгоградской области растет число жителей, которые управляют своим жильем, используя удобное приложение «Госуслуги. Дом». Через этот сервис собственники квартир и частных домов оплачивают ЖКУ, следят за ремонтами, общаются с управляющими компаниями и соседями, а также получают важную информацию о своем доме и проводят собрания. Общее количество пользователей уже превысило 200 тысяч человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.