Волгоградцы активно управляют домом через «Госуслуги. Дом»

В Волгоградской области растет число жителей, которые управляют своим жильем, используя удобное приложение «Госуслуги. Дом». Через этот сервис собственники квартир и частных домов оплачивают ЖКУ, следят за ремонтами, общаются с управляющими компаниями и соседями, а также получают важную информацию о своем доме и проводят собрания. Общее количество пользователей уже превысило 200 тысяч человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Этот цифровой помощник создан на основе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) и открывает широкие возможности для решения всех жилищных вопросов. Личным кабинетом могут пользоваться не только собственники, но и арендаторы, а также члены их семей.
Приложение предлагает простой и понятный функционал: оплачивать ЖКУ без комиссии, передавать показания счетчиков. Более того, в чате можно напрямую задать вопросы или оставить обращение.
Жители крупных городов Волгоградской области особенно активно пользуются этим сервисом. В самом Волгограде его выбрали свыше 95,5 тысяч человек, в Волжском — 29,7 тысяч абонентов, а в Камышине — 10,1 тысяч жителей.