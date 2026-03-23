Пчеловоды Красноярского края в очередной раз доказали свой высокий уровень

С 16 по 19 марта в Уфе проходил форум «Агрокомплекс-2026». Группа экспертов оценивала более 250 образцов мёда из 23 регионов России. Жюри, состоящее из 10 профессиональных дегустаторов, оценивало мёд по вкусу, аромату и соответствию стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза Красноярского края. В категориях «Донниковый» и «Полифлорный светлый мёд» пчеловоды региона заняли первое место, в категории «Эксклюзивные монофлорные меды (василек)» — второе. Эти достижения подтверждают высокий уровень пчеловодства в Красноярском крае и мастерство местных пчеловодов, — отметили в ведомстве.