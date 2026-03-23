Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские рейсы в Петербург «застряли» в аэропорту из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты — самолеты из Омска не могут вылететь вовремя.

Источник: Freepik

Пассажиры двух рейсов из Омска в Санкт-Петербург столкнулись с многозасовыми задержками. Как сообщили в Росавиации, причиной стали временные ограничения на полеты в аэропорту Пулково из-за объявленной угрозы беспилотников.

По данным онлайн-табло омского аэропорта, рейс авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 5:10 23 марта, но его перенесли на 19:25 — задержка составила более 14 часов. Регистрация на рейс завершилась еще вечером 22 марта.

Второй рейс в Северную столицу, авиакомпании «Северный ветер», согласно расписанию, должен был отправиться в 18:50 23 марта, но отложен до 23:10.

Оба самолета значатся в табло как задержанные. Информация о фактическом вылете уточняется.

Ранее мы сообщали о задержках рейса в Санкт-Петербург 18 марта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше