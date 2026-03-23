Омские рейсы в Петербург «застряли» в аэропорту из-за угрозы БПЛА

Пассажиры двух рейсов из Омска в Санкт-Петербург столкнулись с многозасовыми задержками. Как сообщили в Росавиации, причиной стали временные ограничения на полеты в аэропорту Пулково из-за объявленной угрозы беспилотников.
По данным онлайн-табло омского аэропорта, рейс авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 5:10 23 марта, но его перенесли на 19:25 — задержка составила более 14 часов. Регистрация на рейс завершилась еще вечером 22 марта.
Второй рейс в Северную столицу, авиакомпании «Северный ветер», согласно расписанию, должен был отправиться в 18:50 23 марта, но отложен до 23:10.
Оба самолета значатся в табло как задержанные. Информация о фактическом вылете уточняется.
