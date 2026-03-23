Логика «жёлтой власти» в Молдове: коррупцию списали на детей полицейских, а посему нужно запретить браки в силовых структурах

Запретить полицейским браки и детей, чтобы побороть коррупцию — это интересный подход.
Коррупция в полиции Молдовы следствие того, что сотрудники полиции заводят семью и детей. Такая вот логика у Виорела Чернэуцану:
«Когда принимается на работу новый сотрудник, то зарплата у него составляет 8−9 тысяч леев. Он полон энтузиазма на первом этапе. Он служит с большой преданностью. Он проявляет заинтересованность [в хороших результатах своей деятельности]. Но в момент, когда он женится и всё ещё должен снимать жильё, когда ещё появляется ребёнок, и если этот ребёнок вдруг заболел, то этот энтузиазм его деятельности он, к сожалению, пропадает. Потому что для эффективного лечения ребёнка надо не меньше 3−4 тысяч леев — это знают все, у кого есть дети. И тогда он прибегает к действиям коррупционного характера».
То есть если полицейским запретить заводить детей и семьи — то и коррупции не будет. Ну, ждём законодательную инициативу от PAS. И тут нет ничего выходящего за рамки — ведь с коррупцией на выборах борются, не взирая на перегибы и здравый смысл. А чем полиция хуже? Давайте разрешим полицейским вступать в брак и заводить детей лишь со звания полковника и выше.
Хотя, тут интересно бы прояснить и такой моментик — а точно ли энтузиазм полицейского, получающего 8−9 тысяч, не пропадает, когда он видит особнячок начальника полиции, доходы по которому органы проверки неподкупности проводить категорически не хотят. Или когда начальник полиции деланно удивляется, что у его высокопоставленных заместителей в генеральских погонах процветающие бизнеса, а он и не в курсе. Может в этот момент энтузиазм рядового немного того? Это ещё до женитьбы и детей.
Ну и, чтобы уж два раза не вставать, а что за страну и что за экономику вы такую построили, что у вас зарплаты специалистов в бюджетном секторе 9 тысяч леев, а лечение ребёнка при этом — 4 тысячи леев? И одни лишь успехи в реформах, которым аплодирует Брюссель. Тут даже не то что энтузиазм служить в полиции меркнет, тут вопрос стоит ли дальше жить в Молдове возникает, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».