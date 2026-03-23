В ЕАО прокуратура взыскала со стройфирмы более 10 млн рублей за вред реке

Деньги уже поступили в федеральный бюджет.

В Еврейской автономной области Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заставила компанию возместить ущерб водным ресурсам больше чем на 10 миллионов рублей. Деньги уже поступили в федеральный бюджет, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка выявила, что строительно-монтажное управление проводило земляные и дноуглубительные работы в водоохранной зоне залива, прибрежной защитной полосе и пойме реки Тунгуска. Компания не получила согласование от Амурского территориального управления Росрыболовства. Такие действия нанесли серьёзный вред водным биологическим ресурсам и их среде обитания.

Ущерб оценили в сумму свыше 10 миллионов рублей. Природоохранный прокурор обратился в суд и добился полного взыскания этих средств с виновной организации. Судебное решение исполнили, деньги перечислили в доход государства.

Ранее должностное лицо компании привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.48 КоАП РФ. Ему выписали штраф за несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов и их среды обитания.

Теперь прокуратура следит, чтобы подобные нарушения не повторялись. Водоохранные зоны рек остаются под особым контролем, ведь от их состояния зависит не только природа, но и рыбные запасы, важные для всего региона.