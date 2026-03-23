Дышать нечем: под Волгоградом задыхаются от непонятных выборосов

В город Волжский Волгоградской области вместе с весенним теплом вернулась старая беда, которая уже много лет портит жизнь местным жителям. Горожане снова массово жалуются на жуткую ночную вонь, от которой не спасают даже закрытые окна. Соцсети города буквально завалены сообщениями от возмущенных людей из разных районов.
Ситуация повторяется из года в год: как только на улице теплеет, по ночам город накрывает плотным и очень неприятным запахом. Волжане пишут, что дышать в квартирах становится просто нечем, а у многих от специфического аромата начинает болеть голова.
Жители вынуждены спасаться в духоте, плотно задраивая форточки, лишь бы не впускать в дом этот весенний «сюрприз». Пока горожане гадают об источнике вони, проблема остается открытой, превращая долгожданные прогулки и ночной отдых в настоящее испытание.
Официальных комментариев от ведомств о неприятных запахах в Волжском пока не поступало.
