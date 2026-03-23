42 тонны кормов для животных отправились из Ростовской области в Азербайджан

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 10 по 13 марта оформило партию кормовых смесей, предназначенных для экспорта в Азербайджан. Об этом говорится на сайте ведомства.
Досмотр и оформление продукции проводились в местах полного таможенного контроля на территории Ростовской области. Общий вес груза составил 42 тонны.
Вся продукция прошла необходимые лабораторные исследования. По результатам проверок кормовые смеси признаны соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера.
