Доктор наук Магер назвал правильными меры против пастереллеза в НСО

Руководитель Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, доктор биологических наук Магер Сергей Николаевич назвал меры, которые предпринимает министерство сельского хозяйства Новосибирской области и в целом власти региона, единственными правильными мерами, которые можно было предпринять в данном случае.
«Заболевание очень сложное. На начальном этапе оно развивалось, так как и ожидалось, но затем ситуация вышла из-под контроля. Наступил форс-мажор, и пришлось нашим органам власти принимать экстренные и очень жесткие меры», — сказал эксперт.
Он добавил, что если бы подобная ситуация случилась в какой-то другой стране, меры были бы идентичны нашим.
«Конечно, для владельцев животных это очень неприятная ситуация, это беда. Я сам из многодетной семьи, мои родители всегда держали коровку, я знаю, что такое потерять кормилицу, это очень болезненная ситуация, но в этом случае выбора никакого не было. Надо было принять срочные меры для купирования ситуации», — поделился доктор биологических наук.
Сергей Магер дополнил, что Новосибирская область занимает третье место по стране по поголовью скота, поэтому в регионе были необходимы максимально жесткие меры.