Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор наук Магер назвал правильными меры против пастереллеза в НСО

По его словам, надо было принять срочные меры для купирования ситуации.

Источник: Om1 Новосибирск

Руководитель Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, доктор биологических наук Магер Сергей Николаевич назвал меры, которые предпринимает министерство сельского хозяйства Новосибирской области и в целом власти региона, единственными правильными мерами, которые можно было предпринять в данном случае.

«Заболевание очень сложное. На начальном этапе оно развивалось, так как и ожидалось, но затем ситуация вышла из-под контроля. Наступил форс-мажор, и пришлось нашим органам власти принимать экстренные и очень жесткие меры», — сказал эксперт.

Он добавил, что если бы подобная ситуация случилась в какой-то другой стране, меры были бы идентичны нашим.

«Конечно, для владельцев животных это очень неприятная ситуация, это беда. Я сам из многодетной семьи, мои родители всегда держали коровку, я знаю, что такое потерять кормилицу, это очень болезненная ситуация, но в этом случае выбора никакого не было. Надо было принять срочные меры для купирования ситуации», — поделился доктор биологических наук.

Сергей Магер дополнил, что Новосибирская область занимает третье место по стране по поголовью скота, поэтому в регионе были необходимы максимально жесткие меры.