Автохлам продолжают убирать с улиц правобережья Красноярска

По правилам автомобиль могут признать брошенным, если он не используется более 30 дней и имеет признаки разукомплектованности — например, отсутствуют колеса или стекла. После обследования данные передаются в полицию, а уведомление о розыске владельца размещается на машине, а также публикуется в официальных источниках. У собственника есть 30 дней, чтобы привести транспорт в порядок. Если этого не происходит, автомобиль вывозят на спецстоянку. Весь процесс занимает не менее 60 дней.