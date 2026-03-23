Автохлам продолжают убирать с улиц правобережья Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе идет работа по вывозу брошенных и разукомплектованных машин.
Так, с начала года на специализированную площадку отправили два автомобиля — с улиц Щербакова, 23а и Академика Вавилова, 86.
Сейчас в работе находятся еще семь транспортных средств. После первичного осмотра комиссия выявила, что большинство «автозаброшек» сосредоточено в микрорайоне Первомайский — на улицах Академика Павлова, Щорса, Котовского и Транзитной.
По правилам автомобиль могут признать брошенным, если он не используется более 30 дней и имеет признаки разукомплектованности — например, отсутствуют колеса или стекла. После обследования данные передаются в полицию, а уведомление о розыске владельца размещается на машине, а также публикуется в официальных источниках. У собственника есть 30 дней, чтобы привести транспорт в порядок. Если этого не происходит, автомобиль вывозят на спецстоянку. Весь процесс занимает не менее 60 дней.
Расходы на эвакуацию и хранение оплачивает владелец. Забрать автомобиль можно в течение 10 дней после получения решения о возврате, напоминают в мэрии.
Добавим, в 2025 году из района вывезли 159 брошенных машин, при этом большинство собственников убрали их самостоятельно.
