В РАН считают маловероятными полярные сияния в ночь на 24 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вероятность полярных сияний в ночь на 24 марта оценивается как низкая, хотя в отдельных регионах еще возможны слабые отголоски геомагнитного события. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Вероятность третьей ночи полярных сияний, с 23 по 24 марта, на данный момент выглядит, к сожалению, маловероятной. Геомагнитное событие было вызвано довольно заурядными событиями на Солнце, его фактическая интенсивность, хотя и предполагалась как самая сильная за два месяца, но все равно уже превысила ожидания. Впрочем, Земля пока продолжает оставаться в объятиях корональной дыры, поэтому слабые геомагнитные вариации еще возможны. Не исключено, что в некоторых регионах последние отголоски уходящего события удастся поймать еще и сегодняшней ночью», — говорится в сообщении.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщали ТАСС, что магнитная буря на Земле утихла.
Специалисты лаборатории подчеркнули, что магнитная буря, обрушившаяся на Землю в первый день астрономической весны, имела два пика — с 20 на 21 и с 22 на 23 марта. Каждый из них привел к интенсивным полярным сияниям, нижняя граница которых опускалась, по некоторым данным, до широт около 50 градусов.