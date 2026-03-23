В Перми эксперты оценили последствия нового закона о русскоязычных вывесках

Юристы объяснили тонкости нового закона о рускоязычных вывесках, сообщает «Новый компаньон».
С 1 марта в России начал действовать закон, предписывающий использовать русский язык на всех вывесках, меню и рекламных конструкциях в городах. Исключения сделаны только для регионов, где есть второй государственный язык, но дублирование должно быть на русском.
Как пояснили «Новому компаньону» опрошенные юристы, закон не трогает зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования — они могут оставаться на иностранном языке. Всё остальное придётся либо переводить, либо регистрировать в качестве бренда.
Контролирующие органы, по словам экспертов, дают бизнесу время на адаптацию. Роспотребнадзор уже выпустил разъяснения. Штрафы пока не слишком высоки: до 10 тысяч рублей за вывески и меню. Но за рекламу отвечает ФАС — там суммы уже серьёзнее, до полумиллиона.
По оценкам специалистов, больше всего расходов новые правила принесут тем, кто строил концепцию на иностранных названиях. Заведениям с руссоязычными названиями менять ничего не нужно, хотя владельцы переживают, что некоторые термины в меню заменить русским аналогом непросто.