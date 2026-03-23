Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми эксперты оценили последствия нового закона о русскоязычных вывесках

Он вступил в силу 1 марта 2026 года.

Юристы объяснили тонкости нового закона о рускоязычных вывесках, сообщает «Новый компаньон».

С 1 марта в России начал действовать закон, предписывающий использовать русский язык на всех вывесках, меню и рекламных конструкциях в городах. Исключения сделаны только для регионов, где есть второй государственный язык, но дублирование должно быть на русском.

Как пояснили «Новому компаньону» опрошенные юристы, закон не трогает зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования — они могут оставаться на иностранном языке. Всё остальное придётся либо переводить, либо регистрировать в качестве бренда.

Контролирующие органы, по словам экспертов, дают бизнесу время на адаптацию. Роспотребнадзор уже выпустил разъяснения. Штрафы пока не слишком высоки: до 10 тысяч рублей за вывески и меню. Но за рекламу отвечает ФАС — там суммы уже серьёзнее, до полумиллиона.

По оценкам специалистов, больше всего расходов новые правила принесут тем, кто строил концепцию на иностранных названиях. Заведениям с руссоязычными названиями менять ничего не нужно, хотя владельцы переживают, что некоторые термины в меню заменить русским аналогом непросто.