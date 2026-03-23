Сети водоснабжения и ливневку построят в Дивеевском монастыре

Во втором квартале 2026 года на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, расположенного в селе Дивеево, стартуют строительные работы по прокладке инженерных коммуникаций, сообщили в АНО «УК “Саровско-Дивеевский кластер”.
Положительное заключение по данному проекту было выдано Главгосэкспертизой России.
Заказчиком подготовки необходимой проектной документации выступила Автономная некоммерческая организация «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области».
В рамках реализации проекта на территории монастыря планируется возведение водозаборного сооружения, которое будет использовать подземные водные ресурсы, а также создание систем водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Общая протяженность прокладываемых сетей по всей территории обители составит 22,9 километра.
Учитывая, что Дивеевский монастырь является объектом культурного наследия, охраняемым государством, при проведении работ будут применяться специальные технологии, соответствующие его статусу. На начальном этапе запланировано проведение археологических наблюдений.
Данные мероприятия по созданию инженерных сетей в Серафимо-Дивеевской обители являются составной частью программы развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров», направленной на модернизацию монастырского комплекса. Реализация проекта осуществляется при содействии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и финансируется из федерального бюджета.
Тем временем госэкспертизу все еще не прошел проект школы № 118. До конца марта 2026 года его отправят на проверку в четвертых раз.