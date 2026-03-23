В Петербурге не работает мобильный интернет 23 марта

За последние сутки жители Северной столицы оставили 12,2 тысяч жалоб.

Жители Санкт-Петербурга жалуются на работу мобильного интернета. Проблемы возникли в понедельник утром, 23 марта.

Соответствующая информация отображается на сайте сервиса DownDetector. За последний час на работу мобильного интернета пожаловались 677 раз. А за последние 24 часа жители Санкт-Петербурга оставили в общей сложности 12,2 тысяч жалоб.

С трудностями столкнулись абоненты сразу нескольких операторов связи. По традиции не открывается мессенджер Telegram, а еще некоторые банковские приложения.

Отметим, что в Ленобласти со вчерашнего вечера было сбито более 60 беспилотников.