В Нижегородской области преподаватели научились работать с дронами

Преподаватели учреждений среднего профессионального образования (СПО) Нижегородской области изучили основы работы с дронами по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В ходе практической подготовки на базе Борского губернского колледжа преподаватели системы СПО изучили архитектуру беспилотников, их ремонт и программирование. Также они обучились начальным навыкам пилотирования, составлению планов полетов и познакомились с основными этапами получения разрешительной документации.
«Развитие современных компетенций у преподавателей колледжей и техникумов системы регионального СПО — важная часть методической работы в рамках реализации регионального года методики. Это удачное соединение теории и практики для тех, кто реально хочет узнать и научиться управлять беспилотниками, а главное — кто хочет далее передать свои знания детям», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.