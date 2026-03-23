Эксперт Бичевой оценил шансы «Авангарда» на Кубок Гагарина

«Авангард» узнал своего соперника по первому раунду плей-офф — им стал нижнекамский «Нефтехимик». Первая игра пройдёт уже 24 марта на домашней арене омичей.
Омский хоккейный блогер Антон Бичевой подвёл итоги регулярного чемпионата и рассказал omsk.aif.ru, чего ждать от команды в решающих матчах сезона.
Соперник, расписание и статистика.
В регулярном чемпионате «Авангард» финишировал на втором месте Восточной конференции и во всей лиге, набрав 99 очков в 68 матчах. Команда одержала 36 побед в основное время, 6 — в овертаймах, 5 — по буллитам. Всего «ястребы» забросили 228 шайб, пропустив 159. Лишь дважды за сезон омичи остались без забитых голов, а на счету команды пять «сухих» матчей.
Первая игра серии с «Нефтехимиком» состоится 24 марта в Омске, 26 марта — второй матч на домашней арене. Затем серия переедет в Нижнекамск на 28 и 30 марта. При необходимости дополнительные встречи пройдут 1 апреля в Омске, 3 апреля в Нижнекамске и 5 апреля снова в Омске.
Нижнекамцы заняли седьмое место на Востоке с 69 очками. Для двух клубов это первая встреча в плей-офф за последние десять лет.
Итоги «регулярки»: сильные стороны и слабые места.
Антон Бичевой подводит итоги выступления «Авангарда» в регулярном чемпионате. По его словам, омская команда показала себя как крепкий коллектив, который легко узнаётся по высокому темпу, плотной игре по всей площадке и большому количеству бросков.
«Омичи ровно шли в верхней части турнирной таблицы и особо не заставляли своих болельщиков переживать, допустив спад лишь в первой половине регулярки, — отмечает блогер. — Имея ряд как преимуществ, так и недостатков, “Авангард” точно не провалил ожидания и по‑прежнему остаётся в числе основных фаворитов этого сезона».
Эксперт обращает внимание на статистику: команда входит в тройку лучших по контролю шайбы и по проценту выигранных вбрасываний, а также является лидером по числу силовых приёмов. При этом есть и слабые места — омичи среди худших по блокированным броскам, а также имеют средние показатели по отборам и перехватам.
Одна из проблем, которую выделяет Бичевой, — дисциплина. «У омичей имеются проблемы с удалениями. По итогам регулярного чемпионата по этому показателю они финишировали на 19-м месте», — говорит он.
Зато по игре в неравных составах «Авангард» выглядит уверенно: второе место по реализации большинства и третье — по эффективности в меньшинстве.
Лидеры команды: кто тащил сезон.
«Среди защитников главной звездой стал Дамир Шарипзянов. Он безоговорочно стал № 1 снайпером-защитником сезона, а также бомбардиром-защитником как сезона, так и в истории КХЛ», — подчёркивает блогер. На счету Шарипзянова 23 гола и 44 передачи.
В нападении выделяются Константин Окулов (24+50), который, по словам Бичевого, «доказал, что можно быть топ-2 бомбардиров лиги, не переплачивая при этом 35 миллионов», Эндрю Потуральски (27+39), вошедший в топ-3 по числу победных шайб, и Майкл Маклауд (22+26), ставший лучшим в регулярке по выигранным вбрасываниям.
Вратарь Никита Серебряков также провёл сезон достойно, войдя в топ-5 по проценту отражённых бросков (93,1%).
Прогноз на плей-офф и главные конкуренты.
Антон Бичевой уверен, что первый раунд для «Авангарда» не станет непреодолимым препятствием. «Эта серия должна закончиться в пяти матчах, как по мне», — говорит он.
Говоря о перспективах на весь плей-офф, эксперт выделяет тройку главных претендентов на Кубок Гагарина. «В финальной стадии пока видятся три команды: это либо мы, либо “Локомотив”, либо “Металлург”», — делится своим прогнозом блогер.
Таким образом, омские болельщики могут готовиться к напряжённой борьбе. Первый шаг на этом пути — серия с «Нефтехимиком», которая стартует уже на этой неделе.