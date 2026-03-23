Калининградке возместили ущерб после того, как сосед затопил ее квартиру водой

Собственница квартиры отсудил больше 90 тысяч рублей.

Калининградке через суд возместили ущерб после того, как сосед сверху затопил его квартиру горячей водой. Компенсация взыскана за испорченные стены и потолок, сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

После потопа образовались желтые пятна в туалете и в коридоре. Утечка, как выяснили, произошла из-за неисправности системы горячего водоснабжения. Владелица пострадавшей квартиры обратилась в суд, который постановил взыскать 80 тысяч рублей, а также расходы на оплату технического заключения 12 тысяч рублей и госпошлину 4 тысячи рублей.

Отсудить удалось 96 тысяч рублей. Помогло и то, что арестовали счета должника и вынесли запрет регистрационных действий в отношении принадлежащих ему квартир в Калининграде.