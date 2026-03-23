В Волгоградской области стартовали весенние полевые работы

Общая площадь посевов должна составить в 2026 году 3,4 млн га.

Весенние полевые работы стартовали в Волгоградской области. Вопросы их организации рассмотрели на оперативном совещании в администрации региона.

«Состояние озимого клина — а это более 1,5 млн га — хорошее и удовлетворительное. План ярового сева в Волгоградской области определен на уровне 1,8 млн га. Это несколько выше среднемноголетних значений. Общая площадь посевов должна составить в 2026 году 3,4 млн га», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Общий объем прямой господдержки волгоградских сельхозтоваропроизводителей в 2026 году оценивается в районе двух миллиардов рублей. Больше четверти уже перечислены работающим в растениеводстве и животноводстве. Также Минсельхоз РФ согласовал для представителей отрасли региона шесть миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов. Они уже начали ими пользоваться.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в начале марта почти тысячу тонн волгоградского нута отправили за рубеж.