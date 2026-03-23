В Волгоградской области стартовали весенние полевые работы

Общий объем прямой господдержки волгоградских сельхозтоваропроизводителей в 2026 году оценивается в районе двух миллиардов рублей. Больше четверти уже перечислены работающим в растениеводстве и животноводстве. Также Минсельхоз РФ согласовал для представителей отрасли региона шесть миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов. Они уже начали ими пользоваться.