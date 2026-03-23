Дороги, ЖКХ и врачи: о чем спросят губернатора на Прямой линии

Губернатор Хабаровского края ответит на вопросы жителей.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к главному диалогу года в Хабаровском крае выходит на финишную прямую. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Глава региона расширил возможности для просмотра предстоящей «Прямой линии», чтобы как можно больше жителей края смогли получить ответы на волнующие их вопросы в режиме реального времени. Трансляция масштабного эфира запланирована на 24 марта в 19:00. Список вещателей в этом году стал еще шире: к привычным форматам добавился эфир федерального телеканала «Россия 24».

Также посмотреть трансляцию можно будет на каналах «Губерния» (с сурдопереводом), «Хабаровск», «6ТВ» и «Амурск». Анализ поступающих обращений показывает, что приоритетными темами для жителей края остаются состояние дорожной сети, работа общественного транспорта, вопросы ЖКХ и доступность здравоохранения.

Как отмечают организаторы, формат «Прямой линии» проводится именно для того, чтобы услышать каждого и вместе определить приоритетные направления развития региона. Встреча в эфире назначена на 24 марта в 19:00.

