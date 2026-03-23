Волгоградские аграрии начали весенние полевые работы

Как ожидается, в текущем году аграрии могут рассчитывать на 2 миллиарда рублей — в такую сумму оценивается общий объем прямой государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области. Четверть из этой суммы уже перечислена растениеводам и животноводам региона. Минсельхозом России на сегодня также согласовано для Волгоградской области 6 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов, которыми они уже активно начали пользоваться.