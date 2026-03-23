В Казани из УК «ПЖКХ» уволились 30% сотрудников из‑за снегопадов

Источник: Аргументы и факты

Сильные снегопады этой зимой привели к кадровым потерям в управляющей компании «ПЖКХ». За два месяца, не выдержав нагрузки, уволились 34 водителя и 45 грузчиков — почти треть коллектива. Об этом на деловом понедельнике сообщил представитель организации Евгений Чекашов.

Помимо этого, часть мусоровывозящей техники получила повреждения, застревая в сугробах. Время на обслуживание одного адреса выросло с семи до тридцати минут, а в некоторых случаях вывоз отходов и вовсе не удавалось осуществить. В пиковые периоды машины, предназначенные для раздельного сбора, временно переориентировали на вывоз твердых коммунальных отходов.

Сейчас, по словам Чекашова, ситуация стабилизировалась: спецтехника вернулась к плановой работе, в том числе к вывозу крупногабаритного мусора и отходов из желтых сеток. Напомним, зима 2026 года стала одной из самых снежных в истории Татарстана — высота сугробов местами достигала метра.

Ранее Казань пережила самый сильный мороз за век.