Более 70 песен и десятки концертов: ансамбль «Красный Яр» отметил первый день рождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ансамбль народной песни «Красный Яр» отпраздновал первую годовщину со дня основания. Молодой коллектив начал творческую деятельность в Красноярске 23 марта прошлого года.
За первый сезон артисты подготовили шесть сольных концертных программ, включая масштабную презентацию ансамбля. Всего с их участием прошло 75 мероприятий. В числе наиболее значимых — выступления на концерте к 80-летию Победы, праздничная программа в День Победы на площади Мира, участие в городских торжествах, международном фестивале «Мир Сибири» и закрытии XX Зимнего суриковского фестиваля искусств.
Одним из главных достижений коллектива стал внушительный репертуар: за год он пополнился более чем 70 песнями. Среди них — уже полюбившиеся зрителям «Мой костер в тумане светит», «Под окном широким» и «Барыня», которая звучит практически на каждом концерте.
Особое внимание ансамбль уделяет сохранению и развитию народно-певческих традиций. В выступлениях используются традиционные инструменты — рожки, жалейки, свирели и гусли, которые артисты представляют в современном звучании, раскрывая новые грани фольклора.
Коллектив активно участвует и в социально значимых проектах. Художественный руководитель ансамбля Владимир Будилин вошел в агитбригаду «Все для Победы» проекта «СВОя флешка» и выступал перед бойцами в Луганске и Краснодаре.
«Мы хотели доказать, что народная песня может звучать современно, искренне и быть близкой самому разному зрителю. Сегодня я с уверенностью могу сказать: у нас получилось. Впереди новые проекты. Активно работаем над репертуаром. В фокусе внимания история Сибири. В основе музыкальной программы — тема освоения нашей Родины, традиции коренных народов Красноярского края и становления казачьего острога на берегу Енисея», — поделился планами художественный руководитель ансамбля народной песни «Красный Яр» Владимир Будилин.