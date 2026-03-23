Житель Красноярского края пытался спасти рассаду от заморозков и сжег теплицу

В поселке Красный Хутор местный житель пытался спасти рассаду от ночных заморозков и сжег теплицу. Как сообщили в «Противопожарной охране Красноярского края», огонь вспыхнул на улице Центральной сегодня, 23 марта.
Причиной случившегося стали угли, оставленные в теплице для обогрева. Из-за сильного ветра пламя быстро охватило теплицу и соседние надворные постройки. Прибывшие специалисты противопожарной охраны и МЧС предотвратили распространение огня на жилой дом.
В учреждении просят жителей региона не оставлять топящиеся печи без присмотра.