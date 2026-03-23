Более 300 тысяч жителей Белгородской области обучили навыкам первой помощи

Обучение по оказанию первой помощи прошли свыше 300 тыс. жителей Белгородской области с 2022 года. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.
Курсы были организованы во всех муниципалитетах, а площадками для занятий выступали не только медицинские организации, но и учреждения культуры и образования. Их проводят как медицинские специалисты, так и инструкторы, которые были подготовлены из числа студентов медколледжей и мединститута Белгородского государственного университета, а также всех желающих.
«В нашей непростой обстановке эти навыки стали жизненно необходимыми. Знание элементарного алгоритма действий помогает не растеряться в критический момент. Пусть, конечно, они нам и вовсе не пригодятся, но такова наша реальность. Призываю всех, кто еще не прошел курсы, обязательно это сделать. Знания и навыки первой помощи могут спасти чью-то жизнь», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.