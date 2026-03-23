В Башкирии назвали мероприятия Года большой и дружной семьи

На оперативном совещании в правительстве 23 марта вице-премьер — министр спорта республики Руслан Хабибов назвал ключевые мероприятия тематического года.
В апреле-мае в республике традиционно состоится республиканский этап Всероссийского конкурса «Семья года». В этом году в конкурсе предусмотрены 7 номинаций: «Золотая семья», «Сельская семья», «Многодетная семья», «Семья — хранитель традиций», «Семья защитника Отечества», «Спортивная семья» и «Приемная семья». В прошлом году в число победителей вошла многодетная семья Андрющенко из Уфы. Торжественное награждение проходило в Кремле.
Следующим крупным мероприятием станет республиканский Семейно-демографический форум. Его планируется провести в мае в рамках всероссийского форума «Территория женского счастья». В нем примут участие активные семьи республики, федеральные спикеры.
При администрациях районов и городов Башкортостана будут создаваться советы многодетных семей. Орган будет заниматься поддержкой многодетных семей, участвовать в формировании социально-экономической политики в их интересах, взаимодействовать с органами власти.
Также планируется реализовывать проекты по развитию инфраструктуры и системы поддержки для семей — благоустройство семейно-общественных пространств, закладка семейных аллей самими семьями, создание муралов с тематикой года, создание службы медиации в тех муниципалитетах, где их нет.
«В течение года будут проводиться семейные оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. Будем поощрять семьи за заслуги в воспитании детей. Особая поддержка и внимание в этом году, конечно, будет уделено семьям участников СВО, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также семьям с детьми-инвалидами, — сказал Руслан Хабибов. — Сегодня в Башкортостане проживает больше 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 250 тыс. детей. Объявление Года большой и дружной семьи — это уникальная возможность продолжить системную работу по поддержке семей с детьми, создать новые условия для развития семейных ценностей и обеспечения благополучия каждого ребенка. Основная цель Года — это повышение престижа многодетных, многопоколенных семей, а с увязкой с тематическим федеральным Годом единства народов России, — и многонациональных семей».
