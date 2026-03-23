В Башкирии назвали мероприятия Года большой и дружной семьи

«В течение года будут проводиться семейные оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. Будем поощрять семьи за заслуги в воспитании детей. Особая поддержка и внимание в этом году, конечно, будет уделено семьям участников СВО, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также семьям с детьми-инвалидами, — сказал Руслан Хабибов. — Сегодня в Башкортостане проживает больше 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 250 тыс. детей. Объявление Года большой и дружной семьи — это уникальная возможность продолжить системную работу по поддержке семей с детьми, создать новые условия для развития семейных ценностей и обеспечения благополучия каждого ребенка. Основная цель Года — это повышение престижа многодетных, многопоколенных семей, а с увязкой с тематическим федеральным Годом единства народов России, — и многонациональных семей».