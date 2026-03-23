Стартовал третий региональный конкурс «Гордость земли Иркутской»

Впервые народный конкурс «Гордость земли Иркутской» состоялся в 2024 году по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Цель конкурса — поощрение граждан за выдающийся вклад в развитие экономики, науки, культуры, образования региона и других сфер.
Три года назад был запущен этот конкурс. Его задумка проста, но глубока: напомнить, сколько вокруг нас достойных и уважаемых людей, чьи поступки и достижения вызывают искреннее восхищение. Инициатива нашла живой отклик. В прошлом сезоне за звание лучших боролись более 600 претендентов, и 150 из них стали лауреатами.
Игорь Кобзев регулярно рассказывает о лауреатах конкурса, подчеркивая, что это действительно люди, которыми можно и нужно гордиться.
Подать заявку на участие в конкурсе можно с 20 марта по 13 апреля на официальном сайте. Право выдвинуть кандидатов имеют трудовые коллективы любых предприятий и организаций, а также региональные и муниципальные органы власти.
Само голосование пройдет на сайте с 17 по 26 апреля, а итоги конкурса подведут к 1 мая.