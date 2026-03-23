Иван Носков: «В Самаре началась генеральная уборка улиц после зимы»

В Самаре с 12 марта стартовала генеральная уборка городских территорий. В первую очередь специалисты проводят аварийный ремонт дорог, отмывают светофоры, ограждения и дорожные знаки. К работам по благоустройству Самары ежедневно привлекают до 800 человек и специализированную технику. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.
«Начались обычные весенние хлопоты, чтобы ко Дню Победы Самара стала чистой и яркой. Ежедневно на разные работы выходят сотни людей. Сейчас делаем то, что возможно завершить до полного схода снега», — говорит мэр.
Параллельно в Самаре проверяют состояние деревьев в парках и готовят к запуску фонтаны. Дендрологи планируют высадить новые саженцы на месте старых растений.
Основной этап очистки города от мусора запланирован на 18 и 25 апреля. В эти дни в Самаре пройдут общегородские субботники, к участию в которых приглашают всех неравнодушных жителей.