Иван Носков: «В Самаре началась генеральная уборка улиц после зимы»

В Самаре с 12 марта стартовала генеральная уборка городских территорий. В первую очередь специалисты проводят аварийный ремонт дорог, отмывают светофоры, ограждения и дорожные знаки. К работам по благоустройству Самары ежедневно привлекают до 800 человек и специализированную технику. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.