В удмуртской деревне Мукши прошел фестиваль национального языка и культуры

Фестиваль удмуртского языка и культуры состоялся 11 марта в деревне Мукши Удмуртской Республики в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Якшур-Бодьинского района.
В мероприятии приняли участие 15 школ из шести районов Удмуртии. Учащиеся проявили свое умение рисовать, петь, декламировать стихи, инсценировать сказки. Также они показали свои знания в интеллектуальной игре и изготовили брошь с удмуртским орнаментом. Кроме того, были проведены конкурсы «Маленький артист», «Поэтический уголок», «Маленький художник» и другие.
В этом году была организована площадка для воспитанников детских садов, где ребята также показали свои знания и умения в различных направлениях. Фестиваль был посвящен Году единства народов России. Поэтому на сцену Мукшинского культурного центра в ярких народных костюмах вышли представители разных национальностей, проживающих в Удмуртии: русские, удмурты, татары, белорусы, азербайджанцы и другие.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.