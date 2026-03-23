В удмуртской деревне Мукши прошел фестиваль национального языка и культуры

В этом году была организована площадка для воспитанников детских садов, где ребята также показали свои знания и умения в различных направлениях. Фестиваль был посвящен Году единства народов России. Поэтому на сцену Мукшинского культурного центра в ярких народных костюмах вышли представители разных национальностей, проживающих в Удмуртии: русские, удмурты, татары, белорусы, азербайджанцы и другие.