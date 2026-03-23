Участнику СВО из Ростовской области присвоено звание Героя России. Младшему сержанту 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Денису Свиридову вручена медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.
Денис Валентинович родом из Боковского района. За время специальной военной операции он участвовал в освобождении ряда стратегически важных населённых пунктов, среди которых Мариуполь, Попасная, Марьинка, Георгиевка и Курахово.
Осенью 2025 года в ходе боёв за Владимировку (ДНР) военнослужащий оказался в окружении. Проявив недюжинную выдержку и тактическое мастерство, он организовал круговую оборону и в одиночку удерживал позицию на протяжении полутора месяцев.
«Боевые действия напоминают шахматную партию: побеждает тот, кто мыслит хитрее и просчитывает ходы противника», — поделился Свиридов.
Он рассказал, как использовал запасную радиостанцию для дезинформации врага: оставил её за укрытием, а сам с другой рацией занял позицию с противоположной стороны.
На личном счету героя — ликвидация 25 боевиков, нарушение логистических маршрутов снабжения вражеских опорных пунктов, отражение 27 атак и участие в штурме 24 укреплённых позиций противника.
Высшее звание страны присвоено Денису Свиридову Указом Президента РФ от 14 февраля 2026 года.