Лаборатории для исследования найденных клещей назвали нижегородцам

Жителям Нижегородской области напоминают о возможности проведения лабораторного исследования клещей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
С наступлением теплой погоды активизировались клещи. В текущем сезоне зафиксирован пока лишь один случай присасывания. В случае укуса, крайне важно оперативно доставить обнаруженного клеща на анализ в региональный Центр гигиены и эпидемиологии.
В Нижнем Новгороде работают следующие пункты приема:
Улица Кулибина, дом 11Б (новый корпус). Прием осуществляется с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) и в пятницу с 09:00 до 13:00. Контактный телефон: 8−903−848−04−30.
Проспект Ильича, дом 3. Время работы: понедельник-четверг с 08:00 до 14:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), пятница с 09:00 до 12:00. Телефон: 8 (831) 295−87−14.
Улица Луначарского, дом 4. График работы: понедельник-четверг с 08:00 до 14:00 (обед с 12:00 до 13:00), пятница с 09:00 до 12:00. Телефон: 8 (831) 246−03−30.
В населенных пунктах области клещей принимают по следующим адресам:
Город Бор: улица Плеханова, дом 1, телефон 8 (83159) 6−38−48.
Город Дзержинск: проспект Дзержинского, дом 19а, телефон 8 (8313) 22−40−37.
Город Кстово: улица Талалушкина, дом 11, телефон 8 (83145) 2−25−00.
Город Шахунья: улица Революционная, дом 32, телефон 8 (83152) 2−73−20.
В большинстве районных пунктов приема рабочие часы в будние дни заканчиваются в 14:00, а в пятницу — в 12:00. По субботам и воскресеньям пункты не работают.
Для правильного хранения и транспортировки клеща его нужно поместить в плотно закрывающуюся емкость, добавив внутрь небольшой кусочек влажной ваты. Доставка в лабораторию должна быть осуществлена в кратчайшие сроки.
Напомним, что первый укус клеща в сезоне 2026 года уже зафиксировали в Нижегородской области. Паразита укусил 4-летнего ребенка из города Ворсма. В связи с этим специалисты дали советы по профилактике укусов клещей.
