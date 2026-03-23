Жителю Ангарска грозит суд за изготовление кастетов для коллеги на Диксоне

Вахтовик из Иркутской области пойдет под суд за изготовление кастетов для коллеги. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Осенью 2024 года в поселке Диксон на территории приемосдаточного пункта строительной компании работал вахтовый сотрудник из Иркутской области. Мужчина занимал должность оператора станка с плазменной резкой.
Однажды к нему обратился коллега с просьбой изготовить кастеты, сославшись на то, что они нужны в качестве сувенира. Оператор согласился. Он нашел подходящую схему в компьютере станка с числовым программным управлением, тщательно рассчитал геометрию изделий, учитывая удобство хвата и эргономику, после чего загрузил макет в оборудование. В результате из металлического листа были вырезаны два предмета. Через несколько дней мастер передал их заказчику в общежитии — безвозмездно, по-приятельски.
Позже коллега завершил вахту и вылетел из Диксона, однако в аэропорту Норильска его задержали. При досмотре багажа сотрудники транспортной полиции обнаружили те самые кастеты. Проведенная экспертиза установила, что они являются холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовленным самодельным способом.
Сам оператор станка дал признательные показания. По его словам, инициатива исходила от сослуживца, никакой корыстной цели у него не было.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Ангарска по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия». Уголовное дело направлено для рассмотрения в Диксонский районный суд.
