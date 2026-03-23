Иркутские спортсменки победили на первенстве России по прыжкам на батуте

За медали турнира боролись 482 спортсмена из 31 субъекта РФ. В командном первенстве страны среди 15 команд юниорок 13−16 лет первое место в прыжках на двойном минитрампе заняла команда Иркутской области. В ее составе выступали Дарья Хованская, Ольга Никольская, Полина Васильева и Марина Токарева, уточняет пресс-служба минспорта региона. В личном первенстве России среди юниорок 13−16 лет золотую медаль в прыжках на двойном минитрампе завоевала Дарья Хованская.