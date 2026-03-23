1 апреля в школах Красноярска стартует запись в первые классы

1 апреля в школах Красноярска стартует прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Процесс зачисления пройдет в два этапа: первый этап (до 30 июня): для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также для льготных категорий и братьев/сестёр нынешних учеников; второй этап (с 7 июля по 5 сентября): прием заявлений на свободные места от всех желающих. Подать заявление и необходимые документы можно через портал «Госуслуги» или обратиться в школу лично. Узнать, к какой школе относится ваш дом, можно на сайте главного управления образования. В первый класс принимают детей от 6,5 до 8 лет, но возможны исключения по решению специальной комиссии. Планируется, что в этом году за парты сядут более 14 тысяч первоклассников, сообщили в главном управлении образования администрации Красноярска.