В Архангельске состоится конференция по музыкальному образованию

Конференция «Музыкальное образование Поморья» пройдет 3 апреля в Архангельске в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
Участниками мероприятия станут воспитанники детских школ искусств, детских музыкальных школ и студенты средних специальных учебных заведений. Цель конференции — не только организовать чтение докладов, но и создать среду, где дети познакомятся с историей музыкального образования Поморья. Для исследовательской работы предлагаются тематические направления «История школы — история края», «Учитель. Наставник» и «Творческие коллективы Поморья: традиции и современность». Работы могут представлять собой публичный доклад, видеоролик, стенгазету, буклет или тематический журнал.
«Когда школьник или студент начинает изучать архивные материалы, узнает, как создавалась его родная школа, кто из педагогов стоял у истоков, какие коллективы прославляли наш край, — это совсем другой уровень осознания себя частью культуры», — отметили организаторы конференции.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.