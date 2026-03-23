Глава «Союза фотохудожников» Александр Матвеев: «Мы оживляем архивы»

— Я начал заниматься фотографией достаточно рано, в 2002 году, и у меня, как у всех, наверное, были и есть какие-то ориентиры. Я видел заслуженных людей, мэтров, которые активно участвуют в выставках, которые делают замечательные снимки, у которых есть свои студии, свои мастерские. И, конечно, мне хотелось стать одним из них, быть причастным к чему-то большому, серьезному и очень важному. Но что я мог предложить Союзу, кроме своей молодой энергии, своего индивидуального авторского взгляда, который у меня уже тогда начал формироваться? Цифровая фотография тогда только начала развиваться, делала первые шаги, все занимались аналоговой фотографией — снимали на пленку, проявляли, печатали. Я жил тогда в Колосовке. В свободное время бродил с пленочным фотоаппаратом по колосовским лесам и полям, снимал какие-то мистические сюжеты, и у меня формировалась коллекция. Первую попытку вступить в Союз я предпринял в 2007 году. Для этого у меня должно быть какое-то количество выставок. То есть выставка — это некое мерило, своего рода засечка. Если ты участвуешь в выставках, значит, ты интересен каким-то культурным институциям, каким-то музеям. У меня уже было несколько коллективных выставок, я решил сделать свою, индивидуальную. Это было что-то вроде вступительного экзамена в Союз. Организована эта выставка была в мастерской Юрия Борисовича Павлова на улице Тельмана. Я представил выставку черно-белых фотографий, туманных таких… Рядом с Колосовкой есть так называемое озеро Щучье. И вот я снял это озеро, снял дубы, которые из воды торчат. Получилось, на мой взгляд, неплохо. Мне сказали, что как бы, ну, все хорошо, но надо еще поработать.