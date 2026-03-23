Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник Трампа заявил о планах США восстановить отношения с Россией

Джордж Пападопулос считает, что в будущем стороны могут вернуться и к нефтегазовым проектам.

Источник: Клопс.ru

Вашингтон настроен на долгосрочное восстановление диалога с Москвой, в том числе ради сотрудничества в энергетической сфере. Такое заявление сделал экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос, его слова РИА Новости приводит в понедельник, 23 марта.

«Америка наконец-то хотела бы восстановить отношения с Россией и открыть новую главу на следующие 75 лет этого века», — заявил политик.

Экс-советник американского лидера также допустил, что в будущем компании страны могут начать инвестировать в российские нефтегазовые проекты. Среди возможных вариантов Пападопулос назвал «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Минфин США оценил возможную прибыль РФ от смягчения нефтяных санкций в 2 млрд долларов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше