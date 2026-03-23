МФЦ Пермского края расширили перечень услуг для участников СВО и членов их семей. Студенты колледжей и техникумов смогут получить три новые востребованные услуги от краевого министерства образования и науки. В центрах «Мои Документы» теперь можно оформить: переход с платной формы обучения на бесплатную, получение отсрочки платежа за образовательные услуги, заявление на бесплатное горячее питание. В краевом ведомстве дополнили, что предоставляемые участникам СВО являются социально значимыми. МФЦ уделяет первостепенное внимание повышению их качества и обеспечению максимальной доступности. С 2025 года студентки и жены участников СВО, ставшие мамами, могут оформить через МФЦ единовременную выплату. На мартовском пленарном заседании краевого парламента также рассмотрели наделение центров услугами по выдаче свидетельств из ЗАГС.