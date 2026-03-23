Онищенко рассказал о связи депрессии и цвета глаз

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Женщины с карими глазами чаще впадают в депрессию, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Кареглазым повезло меньше. Они больше впадают в депрессию», — сказал академик.

Он добавил, что больше всего от сезонной депрессии страдают женщины в возрасте 18−30 лет, они подвержены этому расстройству в четыре раза чаще мужчин.

«У женщины психика более мобильная, чем у мужчины, поэтому мужчина живет меньше. Понимаете, у женщины она меняется. Взяла, всплакнула, разрядилась, и все. А мужчина насупится, изображает из себя брутального и так далее», — добавил Онищенко.