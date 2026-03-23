В России запустят сеть «белых банкоматов»

В России хотят запустить сеть «белых банкоматов». Они будут принадлежать объединению «Росинкас» — подразделению Центробанка. Это позволит решить проблему с доступностью банкоматов в удаленных регионах страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента «Росинкас» Сергея Верейкина.
Сейчас в России работает 138 тыс. банкоматов, их количество сокращается и сейчас достигло минимума с 2010 года. Одна из причин — большие затраты кредитных организаций на содержание устройств в труднодоступных местах. При этом в некоторых подобных населенных пунктах может находиться одновременно по нескольку банкоматов, установленных разными банками.
«Росинкас» планирует создать независимую сеть «белых» банкоматов, которыми будет управлять один оператор. Банки же будут арендовать устройство, получая доступ к нему по подписке, или оплачивать только объем проведенных транзакций своих клиентов, пояснил Сергей Верейкин.
«Единая сеть позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности», — отметил глава «Росинкас».
Клиенты банков, которые подключатся к такой сети, не будут платить комиссию. В итоге банки могут сократить до 30% текущих расходов, которые шли на обслуживание банкоматов.
Пока «белые» банкоматы появились в качестве эксперимента в Тамбовской области.