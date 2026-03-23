Военкор оценил, какие действия Тегерана могут погрузить Ближний Восток в хаос

На фоне эскалации конфликта в Персидском заливе Тегеран выступил с предупреждением о возможности нанесения ударов по промышленным объектам в регионе. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц, ссылаясь на заявление представителя центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари.
По словам иранского представителя, в случае атаки на энергетическую или топливную инфраструктуру Ирана под ответный удар попадут объекты, связанные с США и их союзниками, включая электростанции и опреснительные установки. Александр Коц подчеркивает, что зависимость стран Персидского залива и Израиля от этих мощностей критически высока.
На сегодняшний день 90% всей опресненной воды в регионе обеспечивают 56 специализированных заводов, расположенных вдоль побережья. Почти все они находятся в зоне досягаемости иранских ракет и беспилотников. Зависимость стран от пресной воды выглядит так:
Уничтожение даже нескольких таких объектов может привести к катастрофическим последствиям. Военкор отмечает, что в Кувейте, Катаре и Бахрейне запасов питьевой воды при остановке заводов хватит лишь на 48−72 часа, после чего начнется масштабная паника. В ОАЭ ситуация осложняется тем, что опреснительные установки интегрированы с электростанциями: выход из строя этих заводов спровоцирует не только дефицит воды, но и полный блэкаут в крупнейших мегаполисах. Для Израиля ситуация также критична, так как ключевые заводы в Ашкелоне, Хедере и Пальмахиме уже находятся в зоне потенциального поражения.
Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о проведении масштабной операции, в ходе которой, по утверждению иранской стороны, ударам подверглись 27 объектов США и Израиля. В частности, заявлено о поражении штаба Пятого флота ВМС США и ключевых авиабаз CENTCOM в ОАЭ, Катаре и Кувейте, а также военных объектов в израильских городах Тель-Авив и Петах-Тиква.