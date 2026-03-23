Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГК отменил ремонт двух авто в Гомеле, который стоил в разы дороже новых машин

Сделка по ремонту авто была отменена в Гомеле после вмешательства КГК.

Источник: Комсомольская правда

Комитет государственного контроля отменил ремонт двух авто в Гомеле, который стоил в разы дороже новых машин.

В ходе изучения технического задания на закупку услуги по ремонту и техобслуживанию транспортных средств установлено, что Гомельское предприятие планировало ремонт двух служебных автомобилей импортного производства. Они были выпущены в 2008 и 2012 годах.

«При этом стоимость закупки составляла 450 тысяч рублей, что в разы превышает цену двух новых отечественных автомобилей», — обратили внимание в КГК.

И уточнили, что после вмешательства ведомства закупка была отменена. Кроме того, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Тем временем СК рассказал о взрыве петарды в руках девятилетнего мальчика под Лидой.

Кстати, мы собрали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Кэти Макнелли в Майами: «Это всегда тяжелые битвы».

Ранее телохранители МВД Беларуси рассказали об охране Ани Лорак в Минске, назвав цену своих услуг.

