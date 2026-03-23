КГК отменил ремонт двух авто в Гомеле, который стоил в разы дороже новых машин

Комитет государственного контроля отменил ремонт двух авто в Гомеле, который стоил в разы дороже новых машин.
В ходе изучения технического задания на закупку услуги по ремонту и техобслуживанию транспортных средств установлено, что Гомельское предприятие планировало ремонт двух служебных автомобилей импортного производства. Они были выпущены в 2008 и 2012 годах.
«При этом стоимость закупки составляла 450 тысяч рублей, что в разы превышает цену двух новых отечественных автомобилей», — обратили внимание в КГК.
И уточнили, что после вмешательства ведомства закупка была отменена. Кроме того, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
